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Haberler Otomobil Korelilerden ABD'de milyarlık batarya yatırımı

Koreli üreticilerden ABD'ye Koreli markalar için yatırım

Başta Avrupa ve Çin'de olmak üzere otomotiv endüstri elektrikli araçlara kayarken, üreticiler ABD'de de yatırımlarını hızlandırıyor. Son olarak, Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai ve ülkenin batarya üreticilerinden SK On, toplam yatırım tutarı 5 milyar doları bulacak bir fabrika yatırımı üzerinde anlaştı. Söz konusu yatırım ile, ABD'de üretilen Hyundai ve Kia'nın elektrikli otomobilleri için batarya tedarik edilecek

Giriş: 10.12.2022 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
Korelilerden ABD'de milyarlık batarya yatırımı
Reuters

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai ve ülkenin batarya üreticilerinden SK On, ABD'de üretilen Hyundai ve Kia marka elektrikli araçlara batarya tedarik edecek bir yatırım üzerinde anlaştı.

Bu kapsamda inşa edilecek fabrika 2025 yılında faaliyet geçecek. Tesiste 3 bin 500 kişinin çalışacağı ve toplam yatırım tutarının da 5 milyar doları bulabileceği belirtiliyor.

Hyundai, Ekim ayında ABD'nin Georgia bölgesinde 5.54 milyar dolarlık bir elektrikli araç (EV) ve batarya fabrikasının temelini atmıştı.

SK Innovation da, Ocak ayında yine Georgia'da Ford F-150 EV için batarya üretecek 2.6 milyar dolarlık tesisin kapılarını açmıştı.

Başta Avrupa ve Çin'de olmak üzere, otomotiv endüstri elektrikli araçlara kayarken, otomobil üreticileri ve batarya şirketleri ABD'de pil montaj fabrikaları kuruyor.

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