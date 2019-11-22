Koreliler dedi ki: Heyecan duyuyoruz

Güney Kore uyarlaması 'Güzelliğin Portesi' için Koreliler, "Özgün hikâyenin bu kadar güçlü bir senaryo üzerine oturtulup, böylesine güçlü oyunculuklarla ilk kez Türkiye'de gösterime çıkmasından büyük heyecan duyuyoruz" dedi

Uyarlandığı Güney Kore'de "Özgün hikâyenin bu kadar güçlü bir senaryo üzerine oturtulup, böylesine güçlü oyunculuklarla ilk kez Türkiye'de gösterime çıkmasından büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye'deki prömiyerinin ardından Güney Kore ve Tayland da dahil birçok ülkede gösterime girecek filmin dünya çapında büyük bir başarı elde edeceğine eminiz" şeklinde yorumların yapıldığı 'Güzelliğin Portresi'nin tanıtım filmi yayınlandı.

Umur Turagay'ın yönettiği, Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Melisa Şenolsun'un başrollerini paylaştığı 'Güzelliğin Portresi', ayrıca Feridun Düzağaç, Şencan Güleryüz ve ilk sinema filmi için kamera karşısına geçen çocuk oyuncu Lara Tonka da rol alıyor. BKM ve CJ Entertainment'ın ortak yapımcılığında çekilen, serbest uyarlaması Pınar Bulut tarafından yazılan film, Türk sinemasında gerilim türünün en çarpıcı örneklerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

Gösterime 13 Aralık'ta girecek olan filmin hikâyesi şöyle; senelerdir görüşmediği babasıyla ilgili önemli bir haber alan 'Nisan'ın (Burçin Terzioğlu),kızı 'Alin' (Lara Tonka) ve eşi 'Özgür' (Birkan Sokullu) ile birlikte baba evine dönmesiyle başlar. Sırlarla dolu bu evde, bir yandan kaçtığı geçmişi ile yüzleşecek olan Nisan, diğer yandan babasıyla ilgili sır perdesini kaldırmaya çalışan polis memuru 'Oktay'ın (Serkan Keskin) sorgulamaları ile köşeye sıkışacaktır. Babasının baş yapıtı olan resimdeki kadının gizemi ile geçmiş kabusları yeniden canlanan 'Nisan', kendisini ve ailesini koruyabilmek için bu gizemi bir an önce aydınlatmak zorundadır.