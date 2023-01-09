Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Otomobil

Koreli SKO'dan Koç Holding açıklaması

Güney Kore basını, SKO'nun Koç Holding ve Ford ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirmeyi planladığı batarya üretim tesisi yatırımından vazgeçtiğini iddia etti. SKO ise konuyla ilgili henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Taraflar söz konusu yatırım için geçen mart ayında bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalamıştı

Giriş: 09.01.2023 - 08:34 | Güncelleme: ABONE OL
Koreli SKO'dan Koç Holding açıklaması
HABERTURK.COM / Ajanslar

Güney Koreli batarya üreticisi SK On Co. (SKO) Koç Holding ve Ford ile ortaklık görüşmelerinin durdurulması yönünde henüz bir karar almadığını bildirdi.

SKO, Koç ve Ford geçen mart ayında, Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımı için bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalamıştı. Koç Holding tarafından yapılan açıklamada tarafların anlaşması durumunda üretime 2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile başlanmasının hedeflendiği ifade edilmişti.

Güney Koreli Dong-A Ilbo Gazetesi, SKO'nun zayıf makroekonomik ortam sebebiyle bu yatırımdan vazgeçmeye hazırlandığını bildirdi.

HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

Çıkan haberler üzerine bir açıklamada bulunan SKO "Mart ayında imzaladığımız niyet mektubunun ardından Türkiye'de ortak girişim kurulmasını değerlendiriyoruz, ancak değerlendirmeler henüz tamamlanmadı. Ortak girişim için görüşmelerin sonlandırılmasına henüz karar verilmedi" ifadelerini kullandı.

SKO'nun Güney Kore, Çin, Macaristan ve ABD'de üretim tesisleri bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Küçük çocuk kazara annesini başından vurdu!
Küçük çocuk kazara annesini başından vurdu!
Semih Tufan Gülaltay'a silahlı saldırı!
Semih Tufan Gülaltay'a silahlı saldırı!
Ağaçta mahsur kalan vaşak kurtarıldı
Ağaçta mahsur kalan vaşak kurtarıldı
Necati dede güvercinlerine 64 yıldır özenle bakıyor
Necati dede güvercinlerine 64 yıldır özenle bakıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.