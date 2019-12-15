15 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yang, yaptığı açıklamada, Kore'den Türkiye'ye gelen turist sayısının her geçen gün arttığını belirterek, geçen yıl 160 bin Koreli turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, rakamın bu yıl 200 bini aşmasını beklediklerini kaydetti.
Yang, "Türkiye'de artık terör olayları yaşanmıyor ve politik olarak herhangi bir sorun bulunmuyor. Türkiye, Asya ve Avrupa arasında bulunan bir köprü olduğu için Kore'nin büyük şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar. 2018 yılında karşılıklı ticaret hacmimiz 7,2 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık 160 Koreli şirket, Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde eğitim alanında da iş birlikleri artacak. Önümüzdeki dönem daha güçlü ilişkiler geliştirilecektir." şeklinde konuştu.
İstanbul'dan önce Hong Kong, Singapur gibi Asya ülkelerinde görev yaptığını hatırlatan Yang, "Görev yaptığım ülkelerde Kore fanları oldukça fazlaydı. Türkiye'de de özellikle gençler arasında Kore kültürüne karşı bir sempati olduğunu görüyoruz. Kore kültürüne ilginin Türkiye'de artmasını umuyoruz. Kore şirketleri, önümüzdeki yıl çok meşhur bir K-Pop grubunu Türkiye'ye getirmeyi düşünüyor. Kore kültürü bu tip faaliyetlerle daha fazla yaygınlaşacaktır." dedi.
"ŞU AN HAYATTA 2 BİN KORE GAZİSİ VAR"
Jessy Jeunju Yang, Türkiye'nin Kore savaşına 20 bin asker gönderdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesinin önümüzdeki yıl, 70. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Şu an hayatta 2 bin civarı Kore gazisi var. Gazilerimiz, Türkiye'nin farklı şehirlerinde hayatlarını sürdürüyorlar. Sene içerisinde birçok şehri gezerek gazilerimiz ile buluştuğumuz davetler düzenliyoruz. Türkiye'nin Kore Savaşı'na yardımının 70. yılı anısına daha büyük bir organizasyon yapacağız ve tüm gazilerimiz ile buluşacağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!