Koreli kadınların bakım rutininden: 3 saniye tekniği ciltte nasıl bir dönüşüm sağlıyor?

Kore son zamanlarda cilt bakımında öne çıkan ülkelerden biri olduğundan bazı insanlar, bu durumdan etkilenerek yeni bir bakım rutini oluşturuyor. Bu cilt bakım rutini uygulayan insanlar, 10 aşamaya dikkat ediyor. Bununla birlikte, bu aşamalardan biri olan yüzü yıkadıktan hemen sonra uygulamayı gerektiren 3 saniyelik nemlendirme kuralı, diğer bakım rutinlerini uygulamadan da iyi sonuçlar verebiliyor. İşte, detaylar...