Kore Yarımadası'nda nadir görülen olay

Güney Kore'den kimliği belirsiz bir kişinin cumartesi akşamı, Kuzey Kore'ye kaçtığı ifade edildi.

Kore Yarımadası'nda bu olay nadir görülürken, söz konusu kişinin durumu bilinmiyor. Sınırdan geçerken görülen kişinin, Kuzey Koreli olduğu tahmin ediliyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise söz konusu kişinin Güney Kore'ye sığınma talebiyle geldiğini açıkladı.

Kuzey Kore'ye giren kişinin, geçmiş deneyimlerini kullandığı düşünülüyor.

Güney Kore'de sınırı geçmek yasak. 2020'in başlarında sınırlarını kapatan Kuzey Kore de sıkı koronavirüs önlemleri uyguluyor.

Binlerce Kuzey Koreli Güney'e yerleşirken, Güney'den Kuzey'e geçiş nadir görülüyor.