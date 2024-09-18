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        Haberler Gündem Güncel Kore Mahallesi'ne alışveriş kartı ve gıda yardımı | Son dakika haberleri

        Malatya'da "Kore Mahallesi"ndeki depremzedelere alışveriş kartı ve gıda yardımı

        Malatya'da "Kore PCK Mahallesi" adı verilen konteyner kentte yaşayan 200 depremzedeye alışveriş kartı ve gıda yardımı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 18:03 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:03
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          Malatya'da konteyner kentte yaşayan 200 depremzedeye alışveriş kartı ve gıda yardımı yapıldı.

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          İçişleri Bakanlığı, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Güney Kore Belediyeler Birliği ile Türk-Kore Kültür İletişim Derneği işbirliğiyle kurulan, "Kore PCK Mahallesi" adı verilen konteyner kentte program düzenlendi.

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          Programda, 200 depremzedeye 1800 liralık alışveriş kartı ile gıda kolisi dağıtıldı, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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          Kore Kültür Merkezi Müdürü Park Kee Houng, yaptığı konuşmada, geçen yıl kasımda Kore PCK Mahallesi'nin açılışına geldiğini söyledi.

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          Mahallenin kurulduğu yerin daha önce tarla olduğunu anlatan Park Kee Houng, "Geçen yıl kasımda mahallenin tamamlandığını görünce çok mutlu oldum. Mahallede böyle güzel bir kültür merkezinin olduğunu görünce tekrardan heyecanlandım. Mahallenin kurulmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi ile AFAD'a teşekkür ediyorum" dedi.

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