Kore Havayolları'nda fındık krizi: Diz çöktürülerek özür diletilen kabin amirine 18 bin dolar tazminat

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Kore Havayolları, dört yıl önce şirketin o dönemki Başkan Yardımcısı'na fındığı kase yerine paketiyle servis etiği gerekçesiyle diz çökerek özür dilemeye zorlanan ve son dakikada uçaktan indirilen kabin amirine 18 bin dolar (20 milyon won) tazminat ödemeye mahkum edildi.
Olayın ardından amirlikten alınarak kabin görevlisi yapılan Park Chang-jin, "fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını söyleyerek" şirkete ve aynı zamanda Kore Havayolları'nın sahibinin kızı olan Heather Cho Hyun-ah'a dava dava açmıştı.
Park, olayı medyaya anlattığı için amirlikten alınmasının haksız bir ceza olduğunu savunmuştu.
Ancak mahkeme, Park'ın amirliğe geri döndürülmesi talebini yerinde görmedi.
Bu olay üzerine Heather Cho Hyun-ah'a 2015'te uçuş güvenliğini tehlikeye atmak ve çalışma yasalarını ihlal etmek suçundan bir yıl hapis cezası verilmişti. Temyiz mahkemesi, beş ay sonra Cho'nun cezasını erteledi.
Cho olayın ardından halkın huzurunda iki kez özür dilemiş ve şirketteki bütün görevlerinden istifa etmişti.
Güney Kore'nin ulusal havayolu şirketi olan Kore Havayolları'nın Yönetim Kurulu Başkanı Cho Yang-ho hakkında Ekim'de zimmetine 20 milyar won (yaklaşık 180 milyon dolar) geçirdiği suçlamasıyla dava açılmıştı.
Kore Havayolları'nın ihalelerini sahibi olduğu şirketlere verdiği de iddia edilen Cho Yang-ho'unun karısı Lee Myung-hee hakkında da, şirket çalışanlarına kötü davrandığı ve evindeki hizmetçilerin parasını Kore Havayolları'na ödettirdiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.
Cho Yang-ho'nun, şirketin pazarlama sorumlusu olan küçük kızı Emily de iş toplantısında bir reklam ajansı müdürünün yüzüne içecek fırlattığı suçlamasıyla dava açılmış ancak mahkeme yeterli delil olmadığına karar vermişti.
Kore Havayolları'nın en büyük hissedarı Hanjin Group'un sahibi olan Cho, basına yansıyan skandalın ardından Emily'yi görevden aldı.
Cho'nun oğlu Cho Won-Tae ise şirketin genel müdürü.
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