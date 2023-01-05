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92 yaşındaki Kore Gazisi, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşamını yitiren 92 yaşındaki Kore gazisi Munir Özalp, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

Giriş: 05.01.2023 - 19:03 | Güncelleme: ABONE OL
Kore gazisi İzmir'de toprağa verildi
İHA

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Munir Özalp (92), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özalp için, Aliağa Merkez Camii'nde askeri cenaze töreni düzenlendi.

Özalp’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda camiye getirildi. Törende protokol üyeleri de, Munir Özalp'ın yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

3 çocuk babası Özalp'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aliağa Şehir Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Özalp'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şube Başkanı Celal Süslü, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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