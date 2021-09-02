Kore Gazisi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ’da hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Fidan son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Mustafa Fidan, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Fidan için Abdullahpaşa Mahallesi Hamidiye Camisinde öğlen namazının ardından tören düzenlendi.

Törene, Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, 8. Kolordu Komutan Vekili Sadettin Alp Ergin, silah arkadaşları, ailesi, askeri erkan ve yakınları katıldı.

Fidan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ulukale köyü Örençayır Aile Mezarlığı'nda defnedileceği kaydedildi.