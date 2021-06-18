Kuzey Kore’den Güney Kore’ye siber saldırı iddiası

Cuma günü Güney Koreli bir milletvekili tarafından yapılan açıklamada, Kimsuky olarak bilinen bir Kuzey Koreli casusluk grubunun geçen ay Güney Kore'nin devlet tarafından işletilen nükleer düşünce kuruluşu ağına siber saldırıda bulunduğunu söyledi. Saldırıysa 31 Mayıs’ta keşfedildi.
Kuzey Kore’nin, Güney Koreli nükleer düşünce kuruluşu KAERI’ya siber saldırı iddiası, parlamentoda istihbarat üyesi olan Ha- Tae-keung tarafından geldi. Seul merkezli bir siber güvenlik şirketi (IssueMakersLab) tarafından yapılan bir analize atıfta bulunan milletvekili, Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü'ne saldırının 14 Mayıs'ta biri Kimsuky casusluk grubuna ait olmak üzere 13 internet adresiyle gerçekleştiğini söyledi.
Kuzey Koreli casus Kimsuky grubunun, daha önce Güney Koreli Covid-19 aşısı geliştiricilerin ve devlet tarafından işletilen bir nükleer reaktör operatörünü hedef aldığı biliniyor.
Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü (KAERI),‘‘Güney Kore’de nükleer teknolojiyi inceleyen en büyük düşünce kuruluşunun bilgilerinin Kuzey Kore’ye sızdırılması ciddi riskler oluşturuyor’’ ifadesinde bulundu.
Enstitü yetkilisi, Kuzey Kore tarafından gerçekleştiği iddia edilen saldırının 31 Mayıs’ta tespit edildikten sonra, soruşturma başlatıldığını aktardı.
Soruşturmayı yürüten Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi, saldırının arkasında Kuzey Kore'nin olduğuna dair kanıt bulamadığını söyledi.
Güney Kore, 2011 yılından beri Kuzey Kore’ye bir dizi siber saldırı suçlaması yöneltiyor. Bunların arasında 2011 yılında birden fazla bankaya, 2015 yılında nükleer reaktör operatörüne ve 2016’da ise Savunma Bakanlığına yapılan siber saldırı suçlamaları var.
Kuzey Kore'nin nükleer programını sona erdirmeyi amaçlayan ABD liderliğindeki müzakereler ise 2019'dan beri durmuş durumda.
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