28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabancı Holding şirketlerinden Kordsa, Sheffield Üniversitesi'nin İleri Üretim Araştırma Merkezi (AMRC) ile bir iş birliği başlattığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Sheffield Üniversitesi, Kordsa ve Sabancı Üniversitesi, ileri kompozit teknolojileri alanında başlattıkları iş birliği için bir iyi niyet antlaşması imzalamak üzere Sheffield Üniversitesi'nin İleri Üretim Araştırma Merkezi’nde buluştular ve bu antlaşma ile ayrıca Sabancı Üniversitesi ve Sheffield Üniversitesi arasında akademik iş birliği oluşturulmasına da karar verildi.
'YENİ EKOSİSTEME YOL AÇACAK'
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kordsa CEO'su Ali Çalışkan, "Hem Türkiye'de hem de yurtdışında birçok farklı üniversite, şirket ve araştırma kurumu ile iş birliği yapıyor ve alanında tanınmış uzmanlarla ortak projeler yürütüyoruz. İleri Üretim Araştırma Merkezi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin Kordsa ve Türkiye’deki Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'miz için doğru bir tercih olduğunu düşünüyoruz. Global iş birliği ve büyüme fırsatları arayışımızın bir sonucu olarak bu antlaşmayı imzaladık" dedi.
İleri Üretim Araştırma Merkezi iş modelinin, büyüme için yeni fikirler ve fırsatlar sunacağını kaydeden Çalışkan, "Burada, Türkiye'deki benzer bir ekosistemde güçlerimizi birleştirebileceğimiz birçok uzay ve havacılık şirketi ve farklı sektörlerden temsilciler var. Yaptığımız bu ortaklık yeni bir ekosistem oluşturmamıza da destek olacak. Kompozit teknolojileri alanında yeni ileri malzemeler geliştirdikçe, Birleşik Krallık‘ta yeni yatırım fırsatlarının da oluşmasını bekliyoruz” diye konuştu.
'BREXİT AB DIŞINDAKİ İŞ BİRLİKLERİNİN ÖNEMİNİ ARTIRDI'
İleri Üretim Araştırma Merkezi CEO'su Colin Sirett ise, Brexit’te devam eden belirsizlikler sebebiyle, AB dışından kuruluşlarla iş birliği yapmayı İleri Üretim Araştırma Merkezi açısından etkin bulduklarını belirtti.
Colin Sirett, iş birliğinin hem araştırmalar açısından hem de iç yatırım açısından yüksek potansiyel vaat ettiğini de belirterek, "Bu iş birliğinde teknoloji, ortak çalışma ve üretim potansiyeli gibi farklı unsurlar mevcut. Bunlar arasında en mühimi de Sabancı Üniversitesi ve Sheffield Üniversitesi arasında oluşacak araştırma bağlantıları ve ortak doktora imkanları" ifadesini kullandı.
Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri pazarında faaliyet gösteren Kordsa, işbirliğine konu olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'ni 2016 yılında Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle devreye almıştı.
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