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Kordsa notunu 3 kademe yükseltti

Halka açık şirketlerin iklim değişikliği ile ilgili risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık eden Karbon Saydamlık Projesi’nin 2019 yılı raporlama döneminde KORDSA, rapor notunu C-‘den B’ye yükseltti. Kordsa böylece dünya ve Avrupa ortalaması olan C'nin üzerinde yer almayı başardı

28.01.2020 - 11:58 | Güncelleme:
Kordsa
HABERTURK.COM

Kordsa, iklim değişikliği ile ilgili risk ve fırsatlarını yönetmeye yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, şirketlerin karbon kaynaklı piyasa riskini küresel çapta raporlayan Karbon Saydamlık Projesi 2019 raporlama döneminde notunu farkındalık seviyesinin birinci ve alt basamağı olan C-‘den üç basamak yükselterek yönetim seviyesinin ikinci ve en üst basamağı olan B notuna ulaştı.

Dünya ve Avrupa ortalamasının C olduğu 2019 yılı raporlama döneminde, KORDSA ortalamanın üzerindeki performansı ile iklim değişikliği ile ilgili risklerini yönetme konusunda öncü şirketler arasına girdi.

Geçen yıl beşinci sürdürülebilirlik raporunu yayımlayan Kordsa’nın 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nda, önceki yıllardan farklı olarak lastik güçlendirme ile kompozit teknolojileri iş kollarının değer zincirlerine ve sürdürülebilirlik etkilerine şemalarla yer verildi. Daha az enerji ve malzeme ile daha hafif ve dayanıklı lastik ve kompozit malzemeler üretmek için yaptığı çalışmalar sonucunda Kordsa’nın 2018 yıl sonu itibariyle, patent başvurusu sayısı 670’e, buluş sayısı ise 183’e ulaştı. Global güçlendirme lideri, attığı yeniden kazanım adımlarıyla yaklaşık 3 milyon bobini yeniden kullanarak 1,82 milyon ABD doları tasarruf etti. Emisyon yönetimi, atık yönetimi ve eğitimler ile 790 bin ABD doları değerinde çevresel yatırım gerçekleştirdi.

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