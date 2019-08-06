06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yapılan antrenman sonrası İHA muhabirinin sorularını cevaplayan Başkent ekibinin tecrübeli file bekçisi Korcan Çelikay, “Ligin başında ne kadar çok puan toplarsanız ligin ikinci yarısında o kadar çok işinize yarıyor.” diye konuştu.
“TAKIM KENDİNE GELMEYE BAŞLAYACAKTIR”
Erzurum kampının yüklemenin daha yoğun geçtiği bir kamp dönemi olduğunu söyleyen kaleci Korcan Çelikay, “10-14 günlük bir kamp yaptık. Yorucu geçti. Günü iki antrenman ile geçirdik. Şimdi daha çok oyuna yönelik antrenmanlara döndük. Artık Ankara’dayız lige de çok kısa bir süre kaldı. Burada da artık 2 tane hazırlık maçımız var. Bu maçlar ile yaptığımız o yüklemeyi pekiştirme vakti, ondan sonrası artık lig maçlarına hazırlık. Keçiörengücü ve Gençlerbirliği maçlarından sonra takım biraz daha kendine gelmeye başlayacaktır. Oyun anlamında daha iyi olacaktır. O yüzden Erzurum’da olduğu gibi burada da antrenmanlarımıza devam ediyoruz.” dedi.
"LİGE NE KADAR İYİ BAŞLAYABİLİRSEK O KADAR ÖNDE GÖTÜREBİLİRİZ”
Yeni sezonun her sezon olduğu gibi zorlu geçeceğini ifade eden Çelikay, “Bizim için geçen sezon karışık başlamıştı lig. Hazır değildik. Daha sonrasında güzel bir ekip geldi devre arasında ve ligde kalmayı başardık. Karışıklığa rağmen güzel bir yerde kalmayı başardık. Bu sene amacımız lige iyi başlamak. O yüzden elimizden geldiğince özverili çalışıyoruz. Diğer takımların da hazırlık dönemi oluyor ama lige ne kadar iyi başlayabilirsek o kadar önde götürebiliriz. Dolayısıyla zor geçecek. Ligin ikinci yarısı çok daha zorlu geçiyor. Çünkü şampiyonluğa oynayan takımlar var. Düşmemeye oynayan sıkıntılı takımlar oluyor. Dolayısıyla ligin başında ne kadar çok puan toplarsanız ligin ikinci yarısında o kadar çok işinize yarıyor. O yüzden bütün amacımız iyi başlamak.” açıklamasını yaptı.
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