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Müslüm Gürses anısına hazırlanan "Baba Şarkılar 2" albümünde seslendirdiği "Kalleş Dünya" ve ilk teklisi "Çözemedim" ile beğeni toplayan Koray Güler, yeni teklisini "Çilingir"i müzikseverlerle buluşturdu.

Sözü ve müziği 2018 yılında kaybettiğimiz ve "Yaramızda Kalsın" şarkısıyla milyonlara ulaşan genç müzisyen Onur Can Özcan’a ait olan Çilingir, dinleyenlerden tam not aldı. Şarkının düzenlemesi ise Koray Güler yaptı. Tüm dijital platformlarda yerini alan şarkı, kısa sürede en çok dinlenen şarkılar arasına girdi.

ONUR CAN'I UNUTMADI

Bu şarkının kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını belirten Güler, çektiği klipte Onur Can Özcan'ı anmayı da ihmal etmedi.

Şarkı için Özcan’ın ailesine teşekkür eden Koray Güler, "Çilingir'i ilk dinlediğim andan itibaren çok farklı bir heyecan hissediyorum. Bu şarkıyı benimle paylaştıkları için Onur Can'ın anne ve babasına teşekkür ediyorum. Müzik hayatımın en anlamlı çalışması oldu. Kısacık ömrüne bu güzel şarkıları sığdıran Onur Can’ı da saygıyla anıyorum" dedi.

Zor günleri bir an önce atlatmayı ve sahnelerde yeniden dinleyicileriyle buluşmayı dileyen Koray Güler, yeni teklisini tüm müzikseverlere armağan ettiğini söyledi.