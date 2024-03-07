Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hatay'da depremde 30 kişinin öldüğü Koray Apartmanı soruşturması tamamlandı - Güncel haberler

        Hatay'da depremde 30 kişinin öldüğü binanın yapım kusurları iddianamede

        Deprem felaketinde yıkılan 30 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki Koray Apartmanı soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 4'ü tutuklu, 3'ü tutuksuz biri firari 8 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koray Apartmanı soruşturması tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği 9 katlı Koray Apartmanı'nın yapım sorumluları 4'ü tutuklu, 3'ü tutuksuz biri firari 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        AA'da yer alan habere göre merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde 9 katlı Koray Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Tutuklu sanıklar şantiye şefi Hasan H, kontrol elemanı Süleyman K, müteahhit Yusuf T, statik proje ve uygulama denetçisi Turan Ş. ile tutuksuz sanıklar yapı denetim firması yetkilisi İsmail Ö, yapı denetim firmasının kurucusu Muhammed Ali A. ve yapı müteahhidi Tuğçe T. ile firari kontrol elemanı Serhat A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istenen iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        REKLAM

        İddianamede ifadelerine yer verilen müştekiler, apartmanın ilk depremde yıkıldığını, çevresindeki binaların ise ayakta kaldığını anlattı.

        YAPIM KUSURLARI BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

        İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda ise binanın yapım kusurlarına işaret edildi. Raporda, donatı detaylandırması ve malzeme kalitesi yetersizlikleri, proje ve uygulama arasındaki farklılıklar bulunduğu belirtildi.

        Etriye kanca açılarının 135 derece yerine 90 derece imal edildiği kaydedilen raporda, binanın projesinde belirtilen basınç dayanım değerinin de asgari değeri dahi sağlamadığı anlatıldı.

        Sanıklardan müteahhit Yusuf T. ifadesinde, binanın bodrum katına pencere açılmak suretiyle zarar verildiğini öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

        Tutuksuz yapı müteahhidi Tuğçe T. ise eşi Yusuf T'nin fiili olarak müteahhitlik yaptığını, kendisinin inşaat işleriyle uğraşmadığını iddia etti. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti. Sanıkların yargılanmasına bir süre sonra Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Hatay
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!
        Habertürk Anasayfa