20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayseri merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan, rakımı 250 metreden 1550 metreye kadar değişen, zürafa fosil yatağı ve kağnı yolları gibi birçok değere ev sahipliği yapan Koramaz Vadisi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi.
AA'nın haberine gçre Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ile Bağpınar'ı içine alan ve dünyanın ender bölgelerinden biri olan Koramaz Vadisi, yemyeşil örtüsünün yanında kuş cıvıltılarıyla bezenmiş doğasıyla cezbediyor.
Vadide ayrıca 14 kuşluk, 26 çeşme, 18 tatlı su kaynağı, 6 köprü, 6 değirmen, 9 cami, 100'den fazla sivil mimari yapı, 40'dan fazla kaya oyma kilise, 7 yerleşim yeri, 21 yer altı şehri, 21 columbarium mezar, 6 tümülüs tespit edilirken tarihi yapıların sayısının, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenmesinin ardından yapılacak araştırmalarla da artması bekleniyor.
VADİNİN TARİHİ KAYSERİ KADAR ESKİ
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazanan Koramaz Vadisi'nin zorlu ve bir o kadar da zevkli bir süreçten geçtiğini söyledi.
Koramaz Vadisi'nin en az Kayseri tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olduğunu belirten Özsoy, şunları kaydetti:
"İçindeki yaşamla beraber değerlendirirsek hemen vadinin çıkışındaki Asurlara ait Kültepe'nin olması da vadinin yaşayan halkının o kadar eski olduğunu ve buradaki kültürün o kadar derin olduğunu göstermektedir. Burada yaşayan 7 mahallemiz var. Bunlar vadiyle iç içe yaşayan mahalleler. Dolayısıyla emsalleriyle kıyasladığımız zaman son derece ilginç ve yaşayan bir doku aslında."
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