“Kör Galip” lakaplı Galip Haktanır, vefat etti

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A Milli Futbol Takımı'nın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır, 102 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 5'i A Millî Takım, 1'i de B Millî Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca efsanesi olduğu Vefaspor'un formasını giymişti.

Merhumun cenazesi 1 Ekim Pazar günü (yarın) Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecektir. Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Galip Haktanır anısına 30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.