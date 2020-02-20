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Kes, kopyala ve yapıştır kısa yolunun mucidi olarak bilinen Larry Tesler 74 yaşında hayatını kaybetti.

Bilgisayarların herkes için ulaşılabilir olmadığı bir dönemde, 1960'lı yıllarda Silikon Vadisi'nde çalışmaya başlayan Tesler; kes, kopyala ve yapıştır gibi komutlarını hayata geçirerek kişisel bilgisayar deneyiminin en önemli yeniliklerinden birine imza atmıştı.

Xerox'ta araştırmacı olarak kariyerine başlayan Larry Tesler, 1945 yılında New York şehrinde doğduktan sonra Stanford Üniversitesi'ni bitirmişti.

Bilgisayar sistemlerinin daha kullanıcı dostu olması için kullanıcı ara yüz tasarımında uzmanlaşan bilgisayar bilimcisi, 1980 yılında Steve Jobs tarafından başmühendis olarak Apple'a alındı ve burada 17 yıl çalıştı.

Kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasıyla çalışanların mesaisini kolaylaştırmak isteyen Tesler, kullanıcıyı yazılım ve uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda bırakarak zamandan çalan ve karmaşık "modes" adı verilen teknolojisi yerine daha basitleştirilmiş bir sistem tasarladı.

Tesler'in en bilinen buluşu ise metinlerde redaksiyon yapmak yerine belirli bir bölümü ve tümünü kopyalayıp yapıştırma imkanı tanıyan kes (CTRL+X),kopyala (CTRL+C),yapıştır (CTRL+V) komutları ve kısa yolu oldu.

İlk olarak, 1983 yılında piyasaya çıkan Apple'ın Lisa ve Macintosh bilgisayarlarında kullanılan bu özellikler günümüzde de en sık başvurulan özellikler arasında.

Bir süre Amazon ve Yahoo'da da çalışan Tesler, emekliliğinin ardından bir eğitim girişimi başlatmıştı.