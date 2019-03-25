Çin'de görülen bir mahkeme kararı ile Range Rover Evoque'un ülkedeki 'kopya' modelinin satışı yasaklandı. Çinli üretici Jiangling Motors'un Landwind X7 ismiyle 2014'te satışa sunduğu modelin Evoque ile büyük benzerlik taşıması üzerine, Jaguar Land Rover bir süre önce Pekin'de dava açtı.

Görülen davada, Landwind X7'in satışı ve üretiminin durdurulmasına karar verilirken, Çinli üretici Jaguar Land Rover'in tasarımını çaldığı gerekçesiyle tazminata mahkum edildi.

(Landwind X7)

Çinli üreticiler yıllardan beri, Amerikan, Avrupalı ve Japon üreticilerin modellerini kopyalayarak iç pazarda satışa sunuyor. Görülen davalarda ise Çin mahkemeleri kendi üreticilerini adeta koruyarak herhangi bir ceza vermiyor. Öyle ki, Jaguar Land Rover'ın davası bu kapsamda bir ilk olmasıyla öne çıkıyor.

(Range Rover Evoque)

Yetkililer verilen kararın Çin pazarının daraldığı bir zamana geldiğine dikkat çekiyor. Buna göre Çin'in küresel markaların yatırımlarına hız kesmemesi adına söz konusu karara imza attığı kaydediliyor.