Köprüye yıldırım düştü! O anlar kaydedildi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yıldırımın düşme anı kamerada
İstanbul'da dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi
İstanbul'da dün akşam etkili olan yağış sırasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresine düşen yıldırım kamera görüntülerine yansıdı.
DHA'da yer alan habere göre İstanbul'da gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Yağış sırasında gökyüzü şimşeklerle aydınlanırken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde düşen yıldırım görüntülere yansıdı. Yıldırımın düşmesi ile birlikte köprü tamamen aydınlandı.