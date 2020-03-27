Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgınına karşı yetkililerin, kamuoyuna yönelik “evde kal” mesajı, belli ölçüde etkili oldu. Vatandaş, zorunlu olmadıkça evinden çıkmıyor. Bazıları da evinden işini yürütüyor.

Bu durum, resmi verilere de yansımaya başladı. Türkiye’nin, nüfus yönünden en büyük şehri olan İstanbul’daki boğaz köprülerinde, araç trafiğinde görülmemiş oranlarda düşüş yaşandı.

YÜZDE 40 DÜŞTÜ VE DAHA DA DÜŞÜYOR

15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini Karayolları Genel Müdürlüğü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü özel sektör işletiliyor.

HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre köprülerde araç trafiği hiçbir dönemle kıyaslanmayacak biçimde iyiden iyiye düştü. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden, salgın öncesinde günlük 200 bin dolayında araç geçiş yapıyordu. Bu sayı, yüzde 40’lar düzeyinde geriledi. Halen, günlük her bir köprüden 120 bin dolayında araç yararlanıyor. Bu oranın daha da düşmesi bekleniyor.

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KARAYOLUNA ETKİSİ

Salgın, şehirlerarası bireysel, toplu (otobüs) ya da ticari (kamyon ya da TIR) hareketi de vurdu. Bir şehirden bir diğerine seyahatler azaldı. Daha önce günlük 200 bin olan şehirlerarası tarifeli yolcu sayısı, 40 binin altına indi.

Kamyon ve TIR sayısı da düştü. Karayollarında, salgın öncesine göre araç trafiği yüzde 40 ile 50 arasında azaldı.