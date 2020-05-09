Köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - KIRKLARELİ

AA

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinden Lüleburgaz istikametine giden Aziz Akbulut (24) yönetimindeki 39 AAS 893 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerlere çarparak Müsellim Köprüsü'nden aşağı düştü.Otomobilin köprüden düştüğünü fark eden diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Yaralı sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbulut, tedavi altına alındı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.