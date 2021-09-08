İlçede 65 NV 259 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından araç bulunduğu yerden kaldırıldı.