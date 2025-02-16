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        Haberler Gündem Güncel Köprüde yolda kaldı! Polis devreye girdi | Son dakika haberleri

        Köprüde yolda kaldı! Polis devreye girdi

        İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir cip arıza yapınca motosikletli polis memuru devreye girdi. Trafik güvenliğini sağlamak için önlem alan polis memuru, aracı köprünün çıkışına kadar itip emniyetli bir alana çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 15:53 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:53
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        Köprüde yolda kaldı! Polis devreye girdi
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        İstanbul'da köprüde arıza yapan aracı polis memurunun itmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        AA'da yer alan habere göre motosikletli polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün TEM güney istikametinde, bir cipin arıza yaptığını tespit etti.

        Trafik güvenliğini sağlamak için önlem alan polis memuru, aracı köprünün çıkışına kadar itip emniyetli bir alana çekti.

        Sürücü, polise duyarlılığı ve yardımı için teşekkür etti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde arıza yapan cipi, polis memurunun iterek güvenli alana götürdüğü görülüyor.

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