Köprüde intihara kalkışan kişiyi deniz polisi kurtardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine, bir kişinin yaya olarak geldiği köprüde intihar girişiminde bulunmak istediği ihbar edildi.

Olay, eğitim dalışı için botla denize açılan Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı sualtı ekibine haber verildi. Deniz polisinin köprünün altından geçtiği sırada bu kişi denize atladı.

Su üstüne çıkar çıkmaz bilinci açık vaziyette deniz polisi tarafından bota alınan kişinin Sezgin D. (35) olduğu belirlendi.

Sezgin D, polis tarafından Sarıyer'de kıyıya çıkarılarak, 112 ekiplerine teslim edildi.

,Hüseyin Bağış