Köprüde film çekimi

Sinemada normalleşme süreci başladı. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu

Sinema sektöründe normalleşme süreci başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle hazırlıklarına ara verilen fantastik drama türündeki 'Son Uyanış' adlı filmin ilk çekimleri yapıldı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği ve sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak 'Son Uyanış'ın seti kuruldu. Koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığı set, diğer setlere örnek olabilecek düzeyde eksiksiz olarak planlandı.

Sami Dündar Film Yapım tarafından kurulan sette sahnelerin çekimi esnasında sıkı tedbirlerin alınarak profesyonel hijyen ekipleri tarafından ölçüm yapıldı ve tüm yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi.

Sağlık Bakanlığı izinli bir özel ambulans ve salgına karşı eğitimli sağlık personeliyle birlikte 'Son Uyanış' setinde hazır bulundu. Tüm çekim ekibi ve oyuncular, sağlık ekibinin kontrollerinden geçerek sete girişi kabul edildi.

Çekim süresince aralıklı olarak sağlık kontrolleri yapıldı. Çekimler sırasında kurallara uyulmasından sorumlu Pandemi Ekibi denetim yaptı. Pandemi Komitesi, sette kural dışı bir davranış görülmesi halinde gerekirse çekimleri durdurma, kural dışı davranan kişileri set dışına çıkartma gibi tüm yetkilere sahip olarak görev yaptı.