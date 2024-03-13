Köprü ve otoyol ücretleri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Hemen hemen her gün araç kullananlar Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor, ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Köprü ve tünel geçiş ücretlerinde 1 Nisan’dan sonraki kurala göre düzenleme yapılacağı bunun da bir zam niteliği taşıyacağı öne sürülüyor. Peki Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor?

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM MI GELİYOR?

Köprü ve tünel geçiş ücretlerinde 1 Nisan’dan sonraki kurala göre düzenleme yapılacağı bunun da bir zam niteliği taşıyacağı öne sürülmüştü. Habertürk Ankara’nın kaynaklardan edindiği bilgilere göre böyle bir düzenlemenin söz konusu olmadığı öğrenildi.