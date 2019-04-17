31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlerde kuralları ihlal eden sürücülere uygulanan cezalar, “Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile affedildi. Anılan yasa ve bu kapsamda kabul edilen maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen paralar da iade edildi.

Peki, af ihlalleri engelledi mi? Davranış değişikliğine yol açtı mı? HABERTÜRK’ün, Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre af, ihlalci sürücülerde davranış değişikliğine yol açmadı.

Aynı araçlar ve plakalar, af sonrasında da köprü geçişlerini ihlal etmeye devam etti. Kaynaklar, bu kapsamda tespit edilen günlük 10 bin dolayında araç ve plakanın olduğunu belirtti. Bu sayının af sonrasında da bu düzeylerde seyrettiğini kaydetti.

AF GÜNDEMDE YOK

Önemli bir diğer soru da yeni affa ilişkin bir çalışma var mı? Evet, af sonrasında köprü geçişlerine ilişkin ihlallerde ceza kesiliyor. Ancak, Ankara’da yeni bir afla ilgili ne bir çalışma ne de bir niyet var.