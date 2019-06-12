Hurda araçlarda ÖTV indiriminin 10.000 TL'den 15.000 TL'ye çıkartılmasını öngören yasa yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bazı kanunlar ile 635 sayılı KHK'da değişiklik yapılmasına dair kanun, aynı zamanda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini de hükme bağlıyor. Yasayla, 1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan bugüne kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere kesilen idari para cezası verilmeyecek.

TAHSİLATTAN VAZGEÇİLECEK

Bu şekilde geçiş yapanlara tebliğ edilmiş cezaların tahsilatından vazgeçilecek. Söz konusu cezalar kapsamında bugüne kadar yapılan tahsilatlar 12 Haziran tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilecek.

BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'A KADAR YAPILACAK

Yani başvuruların 31 Ağustos'a kadar yapılması, başvurulara cevabın da eylül sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Yasa kapsamında ayrıca, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı 10.000 liradan 15.000 liraya çıkarıldı.