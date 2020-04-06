Kentte Tayyip Ceylan'ın kullandığı 58 NP 756 plakalı otomobil, kavşağın altından geçtiği sırada köprünün alt kısmında bulunan su tahliye borusu üzerine düştü.

AA'nın haberine göre, tavanı çöken araçta hasar oluştu. Yaralananın olmadığı kazada trafik bir süre aksadı, boru parçaları Karayolları ekiplerince kaldırıldı.