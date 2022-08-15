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Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Kopenhag Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçına sahne olacak zorlu randevu öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

15.08.2022 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek isteyen son şampiyon Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi köklü İskandinav temsilcisi Kopenhag olmuştu. Peki, gözlerin çevrildiği Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

  • KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Bordo-mavili temsilcimiz play-off turu ilk maçını deplasmanda oynayacak. Zorlu mücadele 16 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak.

    Zorlu play-off eşleşmesinin rövanşı ise 24 Ağustos tarihinde oynanacak. 

  • KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Kopenhag ile Trabzonspor arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı dijital medya platformu Exxen'den yayınlanacak...

  • TRABZONSPOR ELENİRSE NE OLACAK?

    Temsilcimiz Trabzonspor, play off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

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