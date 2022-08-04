Kopenhag-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kopenhag Trabzonspor maçı tarihi belli oldu mu?

Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Son şampiyon Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Danimarka temsilcisi ile play-off turu kapsamında eşleşen Trabzonspor, bu karşılaşmadan galibiyet elde ederek bir üst tur için avantajı cebinde tutmayı hedefleyecek. Peki, Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi maçıyla ilgili detaylar...

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