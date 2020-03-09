Kopenhag Teknik Direktörü Solbakken: "Zor bir maç olacak"

09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 12 Mart Perşembe günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın teknik direktörü Staale Solbakken, kendilerini zor bir karşılaşmanın beklediğini söyledi. Solbakken, takım kaptanı Zeca ve takımın golcüsü eski Trabzonsporlu Dame N'Doye, Medipol Başakşehir ile oynayacakları son 16 turu ilk maçı öncesi Danimarka'da görev yapan Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Medipol Başakşehir'i ne kadar tanıdığı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Solbakken, rakiplerini tanıdığını, turuncu-lacivertlilerin iyi bir takım olduğunu ve tecrübeli futbolculardan oluştuğunu, zamanla Medipol Başakşehir'i daha yakından tanıyacağını ifade etti.Solbakken, Türk futbolunda ise Fenerbahçe ve daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları Galatasaray'ı tanıdığını, daha önce Kopenhag'da oynayan Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ile vatandaşı Trabzonspor'un Norveçli golcü oyuncusu Alexander Sörloth'u takip ettiğini aktardı.
İlk maçtan beklentisiyle ilgili Solbakken, "Muhtemelen bizi belli periyotlarda baskı altına alacaklar. Baskıdan kurtulup, belli bölümlerde kendi oyunumuzu oynayabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.
Kopenhag ile 6 lig şampiyonluğu ve 4 Federasyon Kupası kazanma başarısı gösteren Solbakken, ilk maçın İstanbul'da olmasının kendilerine avantaj sağlayabilmesi için deplasmanda iyi bir skor elde etmeleri gerektiğini dile getirdi. Solbakken, "Çok zor bir maç olacak. Bunu garanti ediyorum." ifadelerini kullandı.Tecrübeli teknik adam, Türk futbolu hakkında Dame N'Doye'dan bilgi aldığını sözlerine ekledi.
- Dame N'Doye: "Yeniden Türkiye'de olacak olmak çok güzel"
Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacakları maçı değerlendiren Kopenhag'ın Senegalli golcüsü Dame N'Doye ise "Yeniden Türkiye'de olacak olmak çok güzel. Türkiye'de çok fazla arkadaşım var ve hala onlarla konuşuyorum. Medipol Başakşehir'in çok iyi oyuncuları var ve bazılarını tanıyorum. Şansları değerlendirecek olursak iki iyi takım arasında güzel bir maç olacak. Şansın bizimle olmasını umuyorum." şeklinde görüş belirtti.
N'Doye, "Türk futbolu çok iyi bir seviyede, bu yüzden Avrupa'da varlar. Türkiye'de iyi takımlar ve iyi oyuncular var. Atmosfer çok güzel ve taraftarlar da çok iyi. Danimarka'da da taraftarlarımızla olan bağımız çok kuvvetli." ifadelerini kullandı.
- Zeca: "Şanslar eşit"
Kopenhag'ın Portekiz doğumlu Yunan vatandaşı kaptanı Zeca ise yaptığı açıklamada, "İyi ve tecrübeli bir takıma karşı zor bir maç olacak. Türkiye'de atmosfer ve taraftarlar her zaman çok iyi. Bizi zor bir maç bekliyor." diye konuştu.Zeca, "Çok iyi bir takım olduklarını biliyorum, ligde zirvedeler. Portekiz asıllıyım, Sporting Lizbon'a karşı maçlarını izledim. İlk maç çok zordu ancak ikinci karşılaşmada geri dönüş yapabileceklerini gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.Zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini ve turu geçecek takımın Kopenhag'daki maçta belli olacağını belirten Zeca, "Turun favorisi yok. İki takımın da şansı eşit. Türkiye'deki maçta kendi oyunumuzu kabul ettirip, gol yemeden ikinci maç için avantajlı bir skor elde edip, turu evimizde geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!