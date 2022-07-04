Kopenhag'taki alışveriş merkezi saldırısında üç kişi öldü

Danimarka'da polis, başkent Kopenhag'taki bir alışveriş merkezinde üç kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından 22 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldı.

Emniyet Müdürü Soeren Thomassen, saldırının nedeninin henüz net olmadığını, ancak "terör saldırısı" olma ihtimalini dışlayamayacağını vurguladı.

Thomassen ayrıca, olayda ölenler olduğunu, ancak tam sayıları vermek için çok erken olduğunu da ekledi.

Görgü tanıkları kentin güneyindeki Field's alışveriş merkezinde ateş seslerinin duyulması üzerine panik yaşandığını bildirdi.

Emilie Jeppesen Jyllands-Posten gazetesine yaptığı açıklamada "Neler yaşandığını bilmiyorduk. Birden her tarafa kaos hakim oldu" dedi.

Bir başka görgü tanığı Mahdi Al-Wazni de saldırganın bir "av tüfeği" taşıdığını anlattı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesinin acımasız bibr saldırıya sahne olduğunu belirtti ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerinde bulundu.

Thomassen düzenlediği basın toplantısında, olaya başka saldırganların bulunduğuna dair bir işaret olmadığını belirtti ve dükkan sahiplerine ellerindeki güvenlik kamerası görüntülerini saklama çağrısı yaptı.

Thomassen zanlıyı "etnik Danimarkalı" diye tanımladı.

140'tan fazla dükkan ve restaronanın bulunduğu Field's alışveriş merkezi ülkedeki en büyük.