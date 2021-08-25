Kopenhag Sivasspor maçı için geri sayım başladı. Bu yıl UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, play-off turu rövanş maçında tur arıyor...

KOPENHAG SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Konferans Ligi Kopenhag Sivasspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü oynancak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlacak.

SİVASSPOR'UN KADROSU

Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dımıtrıos Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.