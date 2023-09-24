Kopenhag, Brondby deplasmanında geri döndü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Kopenhag, Brondby'ye konuk oldu. 84. dakikasına 2-1 geride giren Kopenhag, maçı 3-2 kazanmayı başardı
Danimarka Ligi'nin 9. haftasında Brondby evinde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Kopenhag ile karşı karşıya geldi.
Brondby Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Kopenhag; 84. dakikasına 2-1 geride girdiği maçı 3-2 kazanırken goller 54. dakikada Diogo Gonçalves, 84 ve 89. dakikalarda ise Roony Barsghji'den geldi.
Ev sahibi Brondby'nin gollerini ise 25. dakikada Josip Radosevic ve 69. dakikada Ohikhuaeme Omoijuanfo'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Kopenhag 22 puana ulaşarak liderliğini sürdürürken, Brondby 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kopenhag evinde Midtjylland'ı ağırlarken, Brondby deplasmanda Hvidovre'ye konuk olacak.