UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir'in Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı maçta seyirci olmayacak. Kopenhag Kulübü'nün resmi internet sitesinden yer alan açıklamada, daha önce seyircili oynaması için yapılan başvurunun UEFA tarafından olumsuz karşılandığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA'nın başvurumuzu uygun bulmayıp, işleme almamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Türkiye'deki maçta stada seyirci alınırken, Danimarka'daki maçın seyircisiz oynanmasını adil bulmadık."