Köpekten kaçarken çöp kamyonu çarptı

Bodrum'da köpekten kaçan gence çöp kamyonu çarptı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, havlayan köpekten korkup kaçarken çöp kamyonunun çarptığı Şahin Atiz, ağır yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, köpekten kaçarken çöp kamyonunun çarpan Şahin Atiz (24), ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, İslamhaneleri Mahallesi Turgutreis-Milas kara yolunda meydana geldi.
Şahin Atiz, kaldırımda yürürken peşine takılıp havlayan köpekten korkup, koşmaya başladı. Yola çıkan Atiz'e, O.A. yönetimindeki çöp kamyonu çarptı.
Atiz, çarpmanın etkisiyle savrulup, asfalt zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlıkçılar, ilk müdahalede bulundukları Atiz'i özel bir hastaneye kaldırdı. Sürücü O.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.