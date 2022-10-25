Köpekten kaçan çocuğa kamyonet çarptı

Manisa'da, köpekten kaçarken kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Olay, dün saat 18.40 sıralarında Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 5005 Sokak'ta meydana geldi. Ekmek almak için evden çıkan E.K. (7) adlı erkek çocuğu, bakkal dönüşü bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpekten kaçmak isterken yola fırlayan çocuğa o sırada sokaktan geçen kamyonet çarptı. Yaralanan E.K., kamyonet sürücüsü tarafından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Çocuğun ailesinin kamyonetin sürücüsünden şikâyetçi olmadığı öğrenildi.