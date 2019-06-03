Savcı soruşturmayı tamamladı

03 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enis Yıldırım'ın haberine göre olay Trabzon'un Arsin ilçesi Yeşilyalı Mahallesi Organize Sanayi Alt Geçidi'nde yaşandı. Arkadaşı tarafından iş bulma umuduyla davet edildiği Türkiye'ye Sarp Sınır Kapısı üzerinden giriş yaparak ulaşan Behzad J., Trabzon'un Arsin ilçesinde otobüsten indi. Telefonla aradığını arkadaşına ulaşamayan Behzad J., geceyi Organize Sanayi Alt Geçidinde geçirdi. Sabaha karşı susadığı için uyanan İranlı genç, bir süre su aradıktan sonra yeniden alt geçide döndü. Havanın aydınlanmasını bekleyen İranlı, bir süre sonra köpekli bir kişinin saldırısına uğradı.
SALDIRGANDAN KAÇTI FIRINA SIĞINDI
Kaçarak bir fırına sığınan İranlı Behzad J., ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İranlı Bahzad J.'nin sol gözünde görme kaybı oluştuğu, sağ bacağından ise köpeğin saldırısı sonucu yaralandığı tespit edildi. Tercüman eşliğinde ifadesi alınan Behzad J., yanına yaklaşan kişinin Türkçe bir şeyler söylediğini belirterek, "Ben de Türkçe bilmediğimi anlatmaya çalıştım. Köpeğini üzerime saldı. Kurt köpeği bacağımı sırdı. Bu sırada elindeki zincirle beni dövmeye başladı. Kaçarak fırına sığındım" dedi. Jandarma tarafından gözaltına alınan zanlı Fikret T. ise köpeğin yeğenine ait olduğunu belirterek, "Ben kendisini köpekten kurtardım" iddiasında bulundu. Alkollü olduğunu belirten Fikret T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada uzman doktor, 6 ay sonra İranlı Behzad J.'ye yapılacak göz muayenesi sonrasında görme kaybının ne kadar olduğunun tespit edileceğini rapor etti.
SAVCI SORUŞTURMAYI TAMAMLADI
Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı, kasten silahla yaralama suçundan tutuklanan Fikret T. hakkında hazırladığı iddianameyi asliye ceza mahkemesine gönderdi. İddianamede Fikret T.'nin 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.
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