Hey insan! O yediğin şey ne ise ve eğer hayvanları için zararlı değilse, yemek, tadına bakmak onun da hakkı! Hiç büyümeyen bir çocuk gibi ama aynı zamanda birer akıl küpü olan köpek ve kedilerden bahsediyoruz... Onlara verilen kuru mamayı, o lezzetli yemeklere tercih etmelerini beklemiyorsunuz herhalde!