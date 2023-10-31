Köpeklerin de tıpkı insanlar gibi bakıma ihtiyaç duyduğunu anlatan en tatlı fotoğraflar
Saç kesimi, insan psikolojisinde önemli bir yere sahiptir hatta bu, köpekler için bile geçerli olabilir! Bazı kullanıcılar, köpeklerini hayvan kuaförlerine götürdü ve sonuçlar herkesi etkileyecek kadar çarpıcı ve sevimli.
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"Dışarısı 32 derece olduğundan köpeğim tek gözlü Snuggles'ın bir bakıma ihtiyacı vardı."
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"Sophie saç kesimi nasıl olursa olsun çok tatlı. 18 ay oldu, ayaklarını ve yüzünü hiç tıraş ettirmedi."
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"Bir yıllık aradan sonra yeniden bakıma dönüyoruz!"
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"Bu tatlı yaşlı adamı seviyorum, buraya geleli uzun zaman oldu ve onun sevimli, huysuz yüzünü gördüğüme çok sevindim."
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"Temiz bir köpek mutlu bir köpektir."
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"Yavru köpeğim Otis ilk saçını kestirdi. Bana aynı köpeği geri verdiklerine emin değilim."
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"Doggo'yu bakıcıya götürdüm. Farklı bir Doggo ile geri döndüm."
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"İlk saç kesimi. Bu benim köpeğim mi?"
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"Çok tatlı bir köpek üzerinde çalıştım."
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"Hayvan kuaförlüğünü 22 yıl önce bırakmıştım. Bu mesleğe döndüğümden beri altıncı saç kesimim. Özlemişim."
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"Ne zaman Luna saçını kestirse yanlış köpeği almışım gibi hissediyorum."
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"Köpeğimin saç kesimi öncesi ve sonrası."
Kaynak: Reddit
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