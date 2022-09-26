Köpekleri besliyorlar diye darp edildiler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, hayvanseverler ile yoldan geçen baba- oğul arasında 'hayvan besleme' nedeniyle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Hayvanların mahallelerinde beslenmesini istemeyen baba- oğul ile hayvanseverlerin kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Kocasinan ilçesi Molu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir grup hayvansever, yol kenarındaki köpekleri beslerken yanlarına, otomobille, M.K. ve oğlu İ.K. geldi. Hayvanların mahallelerinde beslenmesini istemeyen baba- oğul ile hayvanseverler arasında çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sonrası baba ve oğlu, olay yerinden araçlarıyla ayrıldı, 2 grup birbirinden şikayetçi oldu. Olay, bir hayvanseverin kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.K.'nın araçtan indikten sonra hayvansever kadınlara, "Bu yapılanlar doğru mu? Burası köy yolu. Burası besleme yeri mi?" dediği duyuldu. Hayvanseverler ise bu sözlere, "O zaman söyleyin belediye köpekleri buraya atmasın. Biz de beslemeyelim" yanıtını verdi. Tartışma sonrası, M.K.'nın telefonla kayıt alan kadına yumruk atıp, telefonunu düşürdüğü görüldü. Sonra da kadınların kendisine yumruk atan M.K.'ya biber gazı ve tekmeyle karşılık verdiği kamera kayıtlarına yansıdı. M.K.'nın kendisine tekme atmaya çalışan kadınlara yumruk attığı görüldü.

'GÖNÜLLÜ YAPIYORUZ'

Hayvanseverler, bugün aynı bölgedeki sokak köpeklerini besledi. Yaşadıkları olayı anlatan Zeynep Polat, "Yaklaşık 5- 6 yıldır köpekleri besliyoruz. Önceki zamanlarda evimizin çevresinde besleme yapıyorduk. Evimizin çevresindeki köpekler toplanmaya başlayınca bu tarz arazileri öğrendik. Bu araziler, otoyol kenarları ve dağlık araziler gibi yerleri keşfettik. Daha sonrasında gönüllü olarak buralara gelmeye başladık. Ortalama 10 kişilik bir ekipten oluşuyoruz. Kendi aramızda destek topluyoruz. Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz" diye konuştu.

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün Molu Mahallesi'nin girişinde köpekleri beslemeye başladığımız anda, yanımızda 1 araç durdu. Araçtakiler bize buradan gitmemizi söylediler. Biz de gitmeyeceğimizi ifade ettik. Aracın yan koltuğunda oturan kişi arabadan inerek bize, 'buradan gidin' naraları atmaya başladı. Daha sonra babası araçtan inerek bize el kol hareketleri yapmaya başladı. Buradan hemen gitmemiz gerektiğini söyledi. Biz de hayvansever olarak burayı terk etmeyeceğimizi söyledik. Buradaki hayvanlar biz yemek vermediğimiz sürece beslenemiyorlar. Aç ve susuz kalıyorlar. Buna insan olarak bizim vicdanımız el vermiyor. Bunu beyefendiye gayet güzel bir üslupla anlattık. Buna rağmen bize sert çıkıştı. Aycan isimli arkadaşımızı itti. Aycan'ı itince araya girdik. Biz araya girince birkaç arkadaşımıza daha vurdu. Bize tekme ve tokat attı. Biz sakin bir üslupla karşılamaya çalıştıkça üzerimize geldi. Bunun sonucunda darp ve tacize uğradık. Bunların hepsi ifadelerimizde mevcut. Darp raporumuz var. Bu işin peşini bırakmayacağız. Şikayetçi ve davacı olduk. Kazanana kadar durmayacağız."

'HEPİMİZİN DARP RAPORU VAR'

Köpek beslediği esnada baba ve oğlu tarafından saldırıya uğradıklarını belirten Aycan Köle ise "Dün yanımıza bir araba durdu. Bize bağırmaya başladılar. Ne olduğunu anlamadık. Bizim yanlış yaptığımızı söylediler. Bu köpekleri beslemememiz gerektiğini söylediler. Burasının kendi arazileri olduğunu ve devlete ait olmadığını söylediler. Biz de burasının devletin yolu olduğunu söyledik. Bu sefer arabadan çıkıp bizi darbetmeye başladılar. Telefonla çekmeye başladık. Biz çekmeye başlayınca da telefona yumruk attılar. O sırada jandarma geldi. Hepimizin darp raporu var. Bunun dışında Molu halkıyla hiçbir problemimiz yok. Ancak o iki şahıs tarafından darbedildik" ifadelerini kullandı.