Köpekler neden sahibinin ayaklarına doğru uzanır ve başını yaslar? Veteriner yanıtlıyor

SÜRÜ ZİHNİYETİ

Köpekler sürü hayvanlarıdır ve davranışları da bunu yansıtır. Sürüler sıcaklık, koruma ve aidiyet duygusu gibi nedenlerden dolayı bir arada kalır. Köpeğiniz başını, bacaklarınıza koyarak yalnızca fiziksel sıcaklık aramaz aynı zamanda sizi lider ve koruyucu olarak algılayarak aile içindeki yerini güvence altına alır.