Köpek saldırısından aracın üzerine çıkarak kurtuldular

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Türkiye'de son günlerde gündemi en çok meşgul eden konuların başında sahipsiz başıboş köpekler geliyor.

Başıboş köpekler ile ilgili uyutma, kısırlaştırma, sahiplendirme ve barınak önerileri ön plana çıkarken Gaziantep'te güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntü ise dikkat çekti.

Kentte, dün sabah erken saatlerde iki genç yolda yürüdükleri sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Gençler, köpeklerden park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu.

Gençlere saldırmak isteyen köpek ise bir süre araç etrafından dolandıktan sonra uzaklaştı. Korku dolu anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla görüntülendi.