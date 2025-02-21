Köpek saldırdı, 25 dikiş atıldı

Başıboş köpeğin saldırdığı yaşlı adamın bacağına 25 dikiş atıldı
Diyarbakır'da evine giderken başıboş köpeğin saldırısına uğrayan Nurettin Tan'ın bacağına 25 dikiş atıldı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde evine giderken başıboş köpeğin saldırısına uğrayan Nurettin Tan (77), yaralandı.
Olay, 19 Şubat'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi kırsal Dokuzçeltik Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Tan, evine gittiği sırada başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Bacağından yaralanan Nurettin Tan'ın bağırması üzerine çevredekiler yardımına koştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tan'ın bacağına 25 dikiş atıldı. Tan, tedavisinin ardından taburcu edildi.