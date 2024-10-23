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        Haberler Gündem Güncel Köpek kedilere saldırdı, sahibi gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Köpek kedilere saldırdı, sahibi gözaltına alındı

        İstanbul Beyoğlu'nda, İsmet Ramazan Ş'nin dışarıya çıkardığı köpeği, sokaktaki kedilere saldırıp öldürdü. Şikayet üzerine İsmet Ramazan Ş. gözaltına alındı. İsmet Ramazan Ş. ifadesinde, köpeğin ipini kopartıp saldırdığını ve kendisinin de bu duruma üzüldüğünü söylediği öğrenildi. İfadesinin ardından Ramazan Ş. serbest bırakılırken köpeğin kedilere saldırdığı anlar ise kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:38 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:43
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        Köpek kedilere saldırdı, sahibi gözaltına alındı
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        Beyoğlu'nda köpeğin saldırdığı kediler öldü.

        Olay, 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Ramazan Ş'nin gezdirmeye çıkardığı köpeği bir anda sokak kedilerine saldırdı. Sokaktaki bir kişinin tekmelediği köpek, buna rağmen kediyi bırakmadı. Bir süre sonra köpeğin ağzından kurtulan yaralı kedi kaçarak uzaklaştı.

        KÖPEK KEDİLERE SALDIRIP ÖLDÜRDÜ

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        Olaydan kısa süre sonra sokağa tekrar gelen İsmet Ramazan Ş'nin köpeği yeniden kedilere saldırmaya devam etti. Diğer bir görüntüde ise köpek ağzıyla yakaladığı kediyi öldürdü. Köpek sahibi ise kedinin cansız bedenini, köpeğin ağzından çıkartarak kaldırıma bıraktı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

        "KÖPEK İPİNİ KOPARIP SALDIRDI, BEN DE ÜZÜLDÜM"

        Olayların ardından bir vatandaşın şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Görüntüleri inceleyen polis, köpeğin sahibi İsmet Ramazan Ş'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen ve ifadesi alınan İsmet Ramazan Ş. hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

        İşlemleri tamamlanan İsmet Ramazan Ş, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ramazan Ş'nin sahibi olduğu köpeğin yasaklı ırk olmadığı, ifadesinde ise köpeğin ipini kopartıp saldırdığını ve kendisinin de bu duruma üzüldüğünü söylediği ortaya çıktı.

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        #İstanbul Beyoğlu
        #Köpek saldırısı
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