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Haberler Yaşam

Köpek kazada yaralandı; yanındaki diğer köpek başından ayrılmadı

Edirne'de kamyonetin çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğinin yardımına çevredekiler koştu. Veteriner ekipleri gelene kadar vatandaşlar yaralı köpeği sakinleştirmeye çalışırken, kaza sırasında yanında bulunan diğer köpek de bir an olsun başından ayrılmadı

Giriş: 16.12.2022 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
Köpek kazada yaralandı; yanındaki diğer köpek başından ayrılmadı
Köpek, kazada yaralanan arkadaşının yanından ayrılmadı
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DHA

Edirne'de Atatürk Bulvarı'ndaki trafik ışıklarının yeşil yanmasıyla hareket eden kamyonet, yoldaki 2 köpekten birine çarptı.

DHA'nın haberine göre yaralanan köpeğin yardımına kamyonet şoförü ve çevredekiler koştu.

Caddede kaldırımın üzerine alınan yaralı köpek için bölgeye Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.

Kaza sırasında yanında olan diğer köpek de ekipler gelene kadar yaralı köpeğin başından ayrılmadı.

Köpek, gelen ekipler tarafından tedavisi için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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