Köpek, kazada yaralanan arkadaşının yanından ayrılmadı

Edirne'de Atatürk Bulvarı'ndaki trafik ışıklarının yeşil yanmasıyla hareket eden kamyonet, yoldaki 2 köpekten birine çarptı.

DHA'nın haberine göre yaralanan köpeğin yardımına kamyonet şoförü ve çevredekiler koştu.

Caddede kaldırımın üzerine alınan yaralı köpek için bölgeye Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çağrıldı.

Kaza sırasında yanında olan diğer köpek de ekipler gelene kadar yaralı köpeğin başından ayrılmadı.

Köpek, gelen ekipler tarafından tedavisi için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü.