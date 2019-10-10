10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir balıkçıya, avlanmak amacıyla açıldığı denizde yakaladığı bir köpek balığına yumruk ve tekme attığı gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Sosyal medya hesabında yayınlanan görüntülerde, Turan Mahallesi açıklarında avlanmak için Marmara Denizi'ne Nurban Reis teknesiyle açılan balıkçıların ağlarına yaklaşık 4 metre boyunda ve 700 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen köpek balığı takıldı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, balıkçıların ağlardan kurtardıkları köpek balığını yeniden Marmara Denizi'ne bırakırken bir kişinin denizden çektikleri köpek balığına tekme ve yumruklarla birkaç kez vurduğu görüldü.
CİMER'E ŞİKÂYETTE BULUNULDU
Aralarında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TUDAV) da yer aldığı çeşitli kişi ve kurumlar, 'hayvana şiddet' uygulandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikâyette bulundu. TUDAV'a gönderilen yazıda, şikayetlerin iletildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçerek köpek balığına şiddet uygulayan kişiyi tespit ederek, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 'İdari yaptırım' uygulandığı belirtildi.
NESLİ TEHLİKE ALTINDA
TUDAV tarafından yapılan açıklamada, 10 Eylül 2019 tarihinde avlanan, denize salınmadan önce tekme ve yumruklarla dövülen köpek balığının nesli tehlike altındaki 'Sapan köpek balığı' olduğu belirtildi. Bu cezanın ilk olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: "Ülkemizde bir balık türü için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendinin (bildiğimiz kadarıyla ilk defa) uygulanması sevindiricidir. Ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte, çoğu zaman caydırıcılıktan uzak olan az miktardaki para cezalarının bu tür fiilleri engelleme açısından yeterli olmadığı açıktır. Cezaların en kısa sürede artırılmasını ve balıkçıların bu konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz. Söz konusu yasanın ilgili maddesinde, Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır deniliyor."
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